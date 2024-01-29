В Китае впервые клонировали тибетских коров
Китайские ученые впервые клонировали два находящихся под угрозой исчезновения вида тибетских коров, сообщило 29 января издание China Daily.
Специалисты выбрали для клонирования обнаруженные на Тибете породы чжанму и апейцзяза. В результате в январе удалось вывести по четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом произошло первое успешное клонирование тибетского крупного рогатого скота.
Ранее, в сентябре 2022 года, генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун сообщал, что китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Первый волчонок был клонирован по заказу Харбинского полярного парка. В компании назвали полученные результаты попыткой прорыва в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных.