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В Китае впервые клонировали тибетских коров

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Фото: China Daily
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Китайские ученые впервые клонировали два находящихся под угрозой исчезновения вида тибетских коров, сообщило 29 января издание China Daily.

Специалисты выбрали для клонирования обнаруженные на Тибете породы чжанму и апейцзяза. В результате в январе удалось вывести по четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом произошло первое успешное клонирование тибетского крупного рогатого скота.

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Ранее, в сентябре 2022 года, генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун сообщал, что китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Первый волчонок был клонирован по заказу Харбинского полярного парка. В компании назвали полученные результаты попыткой прорыва в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных.

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