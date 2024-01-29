Ветеринары раскритиковали светский выход Клаудии Шиффер с котом в рюкзаке

Супермодель и актриса Клаудия Шиффер, пришедшая на премьеру фильма «Аргайл: Супершпион» с шотландским вислоухим котом по кличке Чип в рюкзаке-переноске, подвергла питомца тяжелому стрессу. Об этом заявила руководитель клинической службы британского благотворительного фонда по защите кошек Cats Protection Элисон Ричардс.

«Кошки чрезвычайно территориальны и стремятся на свободу, поэтому маленькие и ограниченные пространства и нахождение в незнакомую среде без необходимости могут вызвать у них стресс, страх и тревогу», ― сказала 25 января Ричардс в беседе с газетой Daily Mail.

Эксперт отметила, что даже большое окно в рюкзаке не идет питомцу на пользу. Это лишает кошку возможности спрятаться, когда ей тревожно, из-за чего животное чувствует себя незащищенным и уязвимым.

Представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) подтвердили слова ветеринара и добавили, что подобные компактные переноски крайне вредны для терморегуляции животных.

Ранее, 23 января, ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал «Известиям», как подготовить домашнее животное к долгой поездке в переноске. По его словам, питомца нужно приучать к переноске, также желательно дать ему успокоительное перед поездкой.

Если животное начинает беспокойно вести себя в автомобиле, нужно остановиться и дать питомцу подышать свежим воздухом, отметил эксперт. Цыпленков добавил, что переноска для животного должна быть такого размера, чтобы питомец имел возможность в ней вытянуться и встать в полный рост.