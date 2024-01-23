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Ветеринар дал рекомендации по перевозке домашних животных в переносках

Ветеринар Цыпленков: перед поездкой желательно дать питомцу успокоительное
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Ветеринарный врач Евгений Цыпленков 23 января рассказал «Известиям», как подготовить домашнее животное к долгой поездке в переноске.

По словам эксперта, поездка в переноске для большинства животных — большой стресс. Бывали случаи, когда питомцы даже умирали в дороге от таких переживаний.

Как отметил ветеринар, в первую очередь нужно приучать животное к переноске. Также желательно дать питомцу успокоительное перед поездкой.

«Сейчас в ветеринарных аптеках есть успокоительные препараты. Надо перед серьезной поездкой подготовиться — животному дать седативное средство. Также есть препараты от укачивания. Это безвредные, проверенные препараты», — сказал Цыпленков.

Если животное начинает беспокойно вести себя в автомобиле, то нужно остановиться и дать питомцу подышать свежим воздухом. Не рекомендуется выпускать четвероногого из переноски во время движения.

«В машинах укачивает, трясет. Можно остановиться, поставить переноску на землю и дать животному подышать свежим воздухом. Нужно следить за животным. Если выпустить психующую кошку в машине, то она начнет кругами бегать, может под педаль газа попасть, тормоза, отвлечь водителя, и может случиться авария», — сказал врач.

Цыпленков добавил, что переноску желательно выбирать такого размера, чтобы питомец имел возможность в ней вытянуться и встать в полный рост.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

11 января кота Твикса проводница выкинула из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей.

23 января гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов сообщил, что проводники поезда будут получать информацию о провозимых животных в мобильном приложении после происшествия с котом Твиксом.

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