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Жители Краснодарского края и Ростовской области пожаловались на наводнения

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Фото: соцсети
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В Краснодарском крае и Ростовской области из-за наводнений оказались затоплены огороды и сады, вода подошла вплотную к домам. Жители столкнувшихся с природным катаклизмом поселений рассказали «Известиям», как справляются с его последствиями.

«Затоплено около 20 садовых товариществ. С каждым днем ситуация обретает всё более мощный масштаб. Вода в подвалах стоит и не уходит от 1,5 до 2 м. В водяных люках — то же самое. Цокольные этажи, садовые участки стоят в воде, и она никуда не уходит. Жители пытаются спасать свое жилье, выкачивая воду, но это бесполезно», — поделилась жительница садово-огороднического некоммерческого товарищества (СНТ) «Братство» Екатерина.

Владельцы недвижимости и садовых участков пишут письма в разные инстанции, чтобы добиться изменения ситуации. По словам Ольги, проживающей на хуторе «Ленинаван» Ростовской области, не принесли результата обращения ни к губернатору, ни в Минприроды РФ, ни в Азово-Черноморское управление.

Из ведомств присылают отписки, которые не гарантируют принятия каких-либо мер. Ольга предполагает, что основная проблема в отсутствии финансирования.

«Помимо того, что вода стоит во дворах, это еще может быть и заражение. Потому что вся вода с кладбища, грунтовые воды — они будут у нас в скважинах, в септиках. Септики — это полбеды. А скважины? Этой водой мы моем посуду, мы купаем детей», — поделился Сергей Киршов из СНТ «Ивушка» Краснодарского края.

Он подчеркнул, что такая вода может спровоцировать развитие различных заболеваний в будущем. Нужно уводить эту воду от поселений как можно быстрее.

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Ранее, 24 января, сообщалось, что в Моршанске (Тамбовская область) в 2024 году начнется капитальный ремонт плотины на реке Цна, благодаря чему будет снижен риск затопления прибрежных территорий. Ожидается, что работы будут завершены в 2026 году.

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