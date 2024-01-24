Капитальный ремонт плотины на Цне проведут в Тамбовской области

В Моршанске (Тамбовская область) в 2024 году начнется капитальный ремонт плотины на реке Цна. Объем финансирования составит 294 млн рублей.

Средства будут выделены по проекту защиты территорий от наводнений и затоплений из муниципального, областного и федерального бюджетов. Ожидается, что плотину полностью демонтируют и восстановят. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Благодаря ремонту будет снижен риск затопления прибрежных территорий. Ожидается, что работы будут завершены в 2026 году.

Плотина была введена в эксплуатацию в 1964 году. Длительное время сооружение не ремонтировали, сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, в 2024 году будет выполнен капитальный ремонт плотины на реке Большой Иргиз в Самарской области. Сооружение было построено в 1963 году и пришло в аварийное состояние после весеннего половодья в 2021 году.