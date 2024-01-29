Пилотов рухнувшего Falcon 10 допустили к полетам на нем по поддельным документам

Членам экипажа потерпевшего крушение в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву Росавиация выдала пилотские свидетельства с допуском на Falcon 10 на основании поддельных документов. Об этом «Известиям» сообщил источник в Минтрансе.

Речь идет про документы о пройденной подготовке на бизнес-джет этого типа, которые Беляков и Грачев предоставили в Росавиацию в сентябре 2023 года. В них указано, что летчики переобучились на Falcon 10 в США — в авиационном учебном центре Flight Safety International, получив соответствующие сертификаты в мае прошлого года. На основании них Северо-Западное межтерриториальное управление (СЗ МТУ) Росавиации 26 сентября выдало им свидетельства частных пилотов с допуском на этот бизнес-джет.

Однако по факту ни Дмитрий Беляков, ни Аркадий Грачев не проходили подготовку на Falcon 10 во Flight Safety International, указал собеседник «Известий» в Минтрансе, уточнив, что это подтвердили в самом американском центре. По его словам, оба летчика подделали документы о якобы пройденном в США обучении на бизнес-джет этого типа и предоставили их в Росавиацию.

На запрос «Известий» представитель Flight Safety International отказался от комментариев, пояснив, что «это конфиденциальная информация». С самими пилотами «Известиям» связаться не удалось. Как ранее рассказывал газете отец Аркадия Грачева, у его сына были все необходимые сертификаты.

Росавиация уже лишила Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева пилотских свидетельств. Приказ об их аннулировании 26 января подписал начальник СЗ МТУ Росавиации Олег Ширин.

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