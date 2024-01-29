Вильфанд предупредил москвичей о неоднородной погоде на неделе

На этой неделе в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим количеством осадков. Об этом в понедельник, 29 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в Москве в течение всей недели будет неоднородная. В первой половине недели будет сохраняться высокое давление, будет облачно с редкими прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Осадков, к счастью, будет очень мало», — рассказал синоптик ТАСС.

Вильфанд предупредил, что со среды, 31 января, погода станет облачной и мрачной, так как атмосферное давление резко понизится.

Ранее, 26 января, синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в феврале будет похожа на январскую. Нынешняя зима отличается повышенной нервозностью, невообразимыми движениями и давления, и температур, и всех остальных метеопараметров. Всё это сопровождается сильными снегопадами, большим количеством осадков, отметил он.