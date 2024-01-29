Реклама
Прямой эфир
Экономика
20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям
Общество
Сальдо напомнил о работе журналистки «Известий» Графчиковой в горячих точках
Наука и техника
Центр космических технологий Словении выступил за сотрудничество с РФ
Армия
Ефрейтор Апашанцев спас экипаж подбитой машины и вывел горящую технику из колонны
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле
Мир
Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении
Мир
Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли Стубб и Хаависто
Интернет и технологии
Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое
Экономика
Банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн
Мир
ЭКОВАС не получало уведомления от трех стран Африки о выходе из сообщества
Спорт
Сборная РФ завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии
Мир
В Иордании опровергли информацию об атаке на военную базу США в королевстве
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Наука и техника
Нефть и газ в Арктике будут возить подводные танкеры
Мир
Эксперт указал на страх ВСУ перед российскими «Солнцепеками»

«Аэрофлот» проиграл первый иск по делу об отмене дешевых авиабилетов на Пхукет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В середине декабря прошлого года супруги Алексей и Ирина Быковы из Свердловской области выиграли первое дело против «Аэрофлота». 13 декабря суд обязал компанию оказать услуги по авиаперевозке истцам, которые ранее приобрели билеты в Таиланд. «Известия» ознакомились с решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Залетный момент: Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за аннулирование билетов
Каковы перспективы дела и на что смогут претендовать несостоявшиеся пассажиры рейсов на Пхукет

В октябре 2023 года «Аэрофлот» продал более 3 тыс. билетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет по экстремально низкой цене: от 6,5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей в обе стороны. Спустя несколько дней компания сослалась на ошибку и аннулировала их, взамен люди получили от авиаперевозчика скидку в 30% на будущие покупки, а также 5 тыс. миль. Тогда же компания начала продавать билеты на Пхукет за 49 тыс. рублей в одну сторону.

Помимо прочих, с этой ситуацией столкнулись супруги Быковы. 19 октября они купили себе билеты по маршруту Екатеринбург – Москва – Пхукет на 14 марта. Они должны были вылететь домой спустя 10 дней. Общая цена перелета в обе стороны на двоих с багажом составила 49,2 тыс. рублей, истцы оплатили ее полностью, пояснил суд исковые требования Быковых в своем решении.

В его бумагах также сказано, что потребители получили свои билеты, что значит лишь одно: стороны заключили договор оказания услуг по перевозке пассажиров. Причем в документах, которые «Аэрофлот» выдал истцам, не было условий, которые позволили бы компании в одностороннем порядке отказаться от уже проведенной сделки.

С учетом этих обстоятельств Быковы, которым уже вернули деньги за купленные на Пхукет билеты, обратились с исковым заявлением по месту жительства и просили обязать «Аэрофлот» оказать им услуги авиаперевозки. Более того, потерпевшие намеривались взыскать с ответчика неустойку за необоснованный отказ в поездке на сумму 101 тыс. рублей. Также Быковы уверены, в этой ситуации «Аэрофлот» стоит оштрафовать на 168,4 тыс. рублей, это 3% за каждый день нарушения обязательства. Но суд отказал истцам во взыскании неустойки и штрафа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024