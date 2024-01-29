«Аэрофлот» проиграл первый иск по делу об отмене дешевых авиабилетов на Пхукет

В середине декабря прошлого года супруги Алексей и Ирина Быковы из Свердловской области выиграли первое дело против «Аэрофлота». 13 декабря суд обязал компанию оказать услуги по авиаперевозке истцам, которые ранее приобрели билеты в Таиланд. «Известия» ознакомились с решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

В октябре 2023 года «Аэрофлот» продал более 3 тыс. билетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет по экстремально низкой цене: от 6,5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей в обе стороны. Спустя несколько дней компания сослалась на ошибку и аннулировала их, взамен люди получили от авиаперевозчика скидку в 30% на будущие покупки, а также 5 тыс. миль. Тогда же компания начала продавать билеты на Пхукет за 49 тыс. рублей в одну сторону.

Помимо прочих, с этой ситуацией столкнулись супруги Быковы. 19 октября они купили себе билеты по маршруту Екатеринбург – Москва – Пхукет на 14 марта. Они должны были вылететь домой спустя 10 дней. Общая цена перелета в обе стороны на двоих с багажом составила 49,2 тыс. рублей, истцы оплатили ее полностью, пояснил суд исковые требования Быковых в своем решении.

В его бумагах также сказано, что потребители получили свои билеты, что значит лишь одно: стороны заключили договор оказания услуг по перевозке пассажиров. Причем в документах, которые «Аэрофлот» выдал истцам, не было условий, которые позволили бы компании в одностороннем порядке отказаться от уже проведенной сделки.

С учетом этих обстоятельств Быковы, которым уже вернули деньги за купленные на Пхукет билеты, обратились с исковым заявлением по месту жительства и просили обязать «Аэрофлот» оказать им услуги авиаперевозки. Более того, потерпевшие намеривались взыскать с ответчика неустойку за необоснованный отказ в поездке на сумму 101 тыс. рублей. Также Быковы уверены, в этой ситуации «Аэрофлот» стоит оштрафовать на 168,4 тыс. рублей, это 3% за каждый день нарушения обязательства. Но суд отказал истцам во взыскании неустойки и штрафа.

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Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет