Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет

«Аэрофлот» начал проигрывать суды по делу об аннулировании гражданам дешевых билетов в Таиланд. Так, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга обязал компанию оказать услуги авиаперевозки супругам Быковым, которые приобрели билеты с вылетом 14 марта, но позже перевозчик их отменил, сославшись на сбой в системе. Юристы оценили выданное районным судом постановление как ожидаемое. Однако эксперты сомневаются, что «Аэрофлот» в итоге исполнит его и люди отправятся в такой долгожданный отпуск.

Полет мечты

Супруги Алексей и Ирина Быковы из Свердловской области 13 декабря 2023 года выиграли дело против «Аэрофлота». Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал компанию оказать истцам услуги по авиаперевозке. Ранее они приобрели дешевые билеты в Таиланд с вылетом 14 марта, но перевозчик их отменил, сославшись на сбой в системе.

«Известия» ознакомились с решением суда. Также редакция направила запрос в «Аэрофлот».

В октябре прошлого года перевозчик продал более 3 тыс. билетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет по экстремально низкой цене: от 6,5 тыс. до 20 тыс. рублей в обе стороны. Спустя несколько дней авиакомпания сослалась на ошибку и аннулировала их — взамен люди получили скидку в 30% на будущие покупки, а также 5 тыс. миль. Тогда же перевозчик начал продавать билеты на Пхукет по 49 тыс. рублей в одну сторону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В числе прочих с этой ситуацией столкнулись и Быковы: 19 октября Алексей и Ирина купили билеты по маршруту Екатеринбург – Москва – Пхукет на 14 марта с возвращением обратно через 10 дней. Общая цена перелета в обе стороны на двоих с багажом составила 49,2 тыс. рублей, супруги оплатили ее полностью, пояснил суд исковые требования в своем решении. Потребители получили свои билеты, что значит лишь одно: стороны заключили договор оказания услуг по перевозке пассажиров, указали в суде. Причем в документах, которые «Аэрофлот» выдал истцам, не было условий, которые позволяли бы компании в одностороннем порядке отказаться от уже проведенной сделки.

С учетом этих обстоятельств Быковы, которым уже вернули деньги за купленные на Пхукет билеты, обратились с исковым заявлением по месту жительства. Они просили обязать «Аэрофлот» оказать им услуги авиаперевозки. Более того, потерпевшие намеревались взыскать с ответчика неустойку за необоснованный отказ в поездке на сумму 101 тыс. рублей. Пассажиры также уверены, что «Аэрофлот» стоит оштрафовать на 168,4 тыс. — это 3% за каждый день нарушения обязательства. Но суд отказал истцам во взыскании неустойки и штрафа.

В своем отзыве на иск «Аэрофлот» отметил, что люди смогли оформить билеты по заниженным тарифам из-за технического сбоя. «Цена на некорректно выписанные авиабилеты в 5,5 раза отличалась от их реальной стоимости», — указано в бумагах суда. Цена составила 135 тыс. рублей на человека, а не 24,6 тыс., которые заплатили истцы. После того как «Аэрофлот» устранил ошибку, бронирование полностью аннулировали. Компания вернула все средства потребителям, предоставленной скидкой и милями Быковы до сих пор не воспользовались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Репутационный ущерб

Решение суда было ожидаемым, сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Теперь «Аэрофлот» должен осуществить перелет и оплатить юридические расходы клиентов. Плюс ко всему «компания получила еще и репутационный ущерб, ведь многие клиенты откажутся от сотрудничества с авиакомпанией из-за подобных рисков», считает он.

Перевозчик может выдать новые билеты супругам Быковым «прямо сейчас, если согласится с решением суда, которое вступило в силу через 30 дней со дня его выпуска», сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Но, скорее всего, компания это решение обжалует, и до даты вылета оно не успеет вступить в силу, а значит, потребители не улетят в Таиланд.

— Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга мы считаем законным и справедливым. Если компания станет его обжаловать, то это подтолкнет супругов Быковых вновь обращаться в суд, но уже с требованием о возмещении морального вреда и убытков из-за неисполнения договора авиаперевозки, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он также подчеркнул, что к компании поданы сотни аналогичных исков.

— Мы полагаем, что суды будут их удовлетворять. Но добиться исполнения судебных решений не удастся, пока авиаперевозчик считает законным аннулирование билетов, проданных им по ошибке, — сказал Петр Шелищ.

Ранее Союз потребителей обратился в Пресненский суд Москвы с иском к «Аэрофлоту» в защиту интересов неопределенного круга потребителей. Цель организации — доказать противоправность действий «Аэрофлота», материальных претензий по заявлению нет. Первое заседание по рассмотрению этого иска назначено на 13 февраля, отметил Петр Шелищ. Также ждет даты первого судебного разбирательства и коллективный иск, который подали 54 пассажира в конце 2023 года, уточнил «Известиям» управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк, который курирует этот вопрос.

— Решение об удовлетворении исков пассажиров из Екатеринбурга оцениваем положительно. Оно еще раз подтверждает нашу позицию о противоправных действиях авиакомпании и необходимости несения ответственности за допущенное нарушение, — уточнил «Известиям» Владислав Ватаманюк.

Роспотребнадзор продолжает оказывать помощь туристам, которые столкнулись с аннулированием авиабилетов на Пхукет, сказали «Известиям» в службе. Территориальным органам поручили помогать всем обратившимся по этому вопросу. Например, в Свердловской области специалисты приняли около 150 жалоб. Помимо этого, жалобы были и в других регионах: в Челябинской, Нижегородской и Ленинградской областях, Красноярском и Пермском краях, Башкирии.