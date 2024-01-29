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МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Гордона

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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МВД России в воскресенье, 28 января, снова объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом).

Ему вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.

«Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитирует сообщение в ведомственной базе розыска «РИА Новости».

Статья, по которой журналист объявлен в розыск, не уточняется.

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Ранее, 26 января, МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Статья, по которой его разыскивают, не указана.

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