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СК РФ начал проверку по факту пожара в Театре сатиры в Москве

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Следователи начали доследственную проверку по факту пожара, произошедшего в Театре сатиры в Москве. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУ СК России.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Они опрашивают очевидцев и участников тушения пожара. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и прочие судебные экспертизы.

Инцидент произошел ранее 28 января в здании Театра сатиры, расположенном на Триумфальной площади. Загорелись деревянные конструкции купола кровли. Пожару присвоили ранг сложности «1-БИС».

На месте работали 76 пожарных и 21 единица техники, уточняет ИА «Регнум». Площадь пожара составила 350 кв. м.

Сведений о пострадавших не поступало. Из театра были эвакуированы 50 человек, пишет RT. По некоторым данным, причиной возгорании на крыше Театра сатиры стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, отмечает сайт kp.ru.

Из-за возгорания временно перекрывали для движения автомобилей съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Театр отменил спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться в 12:00 мск. В театре добавили, что решение о возможной отмене дальнейших спектаклей будет приниматься на основе резолюции МЧС и службы пожарной безопасности.

Установление обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры столицы, отмечает телеканал «Звезда». Координацией работы правоохранителей и представителей экстренных служб занялся Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев, уточняет телеканал «360».

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