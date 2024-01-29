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В 2023 году в Москве театры представили около 270 премьер

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Театры Москвы в 2023 году представили зрителям около 270 премьерных спектаклей. Об этом в воскресенье, 28 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва по праву считается одним из мировых театральных центров, пишет НСН. Среди ярких премьер, представленных в мегаполисе в прошлом году, были «Лес» в Театре имени Маяковского, «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова, «Мещане» в «Современнике», «Вишневый сад» в «Мастерской П. Фоменко» и другие, пишет РИАМО. Кроме того, поклонники писателя Михаила Булгакова могли насладиться спектаклем «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина, пишет сайт kp.ru. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил «Норму» по опере Винченцо Беллини, отмечает телеканал «360».

За последние 10 лет в Москве обновили 40 театров. В частности, работы по восстановлению проводились в «Геликон-опере», Театре эстрады, Театре на Малой Бронной и многих других.

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19 января Сергей Собянин отмечал, что в Москве в рамках реализации нацпроекта «Культура» проводится масштабная реконструкция городских театров. По словам мэра, за последние десять лет были обновлены 85 зданий, то есть 70% от их общего числа, пишет «Москва 24».

С точки зрения технического оснащения, подчеркнул мэр, театры Москвы не уступают самым известным сценам мира.

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