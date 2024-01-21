За 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров
В Москве за 10 лет привели в порядок 85 зданий городских театров в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, театральные постановки представляют собой сложную техническую машину, а успех спектакля зависит от режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий, сообщает телеканал «360».
По словам чиновника, в этом году специалисты завершат масштабные ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской, отмечает агентство городских новостей «Москва». К 2023 году будет закончено обновление столичных театров, которым это требуется, пишет RT. Для каждого объекта были разработаны уникальные проекты. В частности, в учреждениях будет обновлен дизайн, их оснастят новым современным оборудованием, отмечает «Москва 24». Там появятся сцены-трансформеры, механизмы для быстрой смены декораций, динамическое освещение и видеопоказ, а также технологии видеопроекции и равномерного распределения звука.
Собянин подчеркнул, что столичные театры по техническому оснащению не уступают самым известным сценам мира, а в чем-то даже превосходят их, сообщает сайт aif.ru.
В октябре Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы велись с 2020 года по сентябрь 2023 года.