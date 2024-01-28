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В Бразилии не менее пяти человек погибли при крушении легкомоторного самолета

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Фото: Vitoria Da Conquista Noticias
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В бразильском штате Минас-Жерайс не менее пяти человек погибли при крушении легкомоторного самолета. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает портал Vitoria Da Conquista Noticias.

По данным пожарной службы, пять человек погибли, еще двое пропали без вести. Среди пропавших есть ребенок.

Национальное агентство гражданской авиации (ANAC) уже сообщило, что самолет PS-MTG был изготовлен в 1996 году компанией Piper Aircraft, зарегистрирован как борт частного воздушного сообщения и не имеет разрешения на выполнение полетов воздушного такси.

На месте крушения работают экстренные службы.

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21 января стало известно, что сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе вместе со своей девушкой в Калифорнии. Авиакатастрофа произошла еще 17 января. 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

16 января пилот погиб при крушении легкомоторного самолета S2R-T660 Национальной лесной корпорации (CONAF) на трассе в чилийском городе Талька, еще четыре человека пострадали. Авиакатастрофа произошла на шоссе рядом с аэродромом Пангилемо.

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