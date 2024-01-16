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Пилот погиб в результате крушения самолета на трассе в Чили

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Фото: commons.wikimedia.org/Sjoge
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Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета S2R-T660 Национальной лесной корпорации (CONAF) на трассе в чилийском городе Талька, еще четыре человека пострадали. Об этом 16 января корпорация сообщила в своем X-канале (бывш. Twitter).

Как видно на кадрах, опубликованных на странице EnElAire в X, воздушное судно рухнуло прямо на дорогу. Авиакатастрофа произошла на шоссе рядом с аэродромом Пангилемо. Пилот потерял управление, в результате чего самолет задел правым крылом столб и обрушился на проезжающий грузовик.

«Пострадавший, гражданин Испании, управлял самолетом АС-13 в момент крушения. В результате аварии пострадали четыре человека», — говорится в сообщении CONAF.

Отмечается, что в числе пострадавших — люди, находившиеся на земле.

Ранее, 8 января, сообщалось, что минимум один человек погиб в результате крушения самолета скорой помощи Cessna-421 с медиками в Колумбии. Отмечалось, что самолет должен был доставить в Боготу 11-летнего мальчика для прохождения лечения.

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