Пилот погиб в результате крушения самолета на трассе в Чили
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета S2R-T660 Национальной лесной корпорации (CONAF) на трассе в чилийском городе Талька, еще четыре человека пострадали. Об этом 16 января корпорация сообщила в своем X-канале (бывш. Twitter).
Как видно на кадрах, опубликованных на странице EnElAire в X, воздушное судно рухнуло прямо на дорогу. Авиакатастрофа произошла на шоссе рядом с аэродромом Пангилемо. Пилот потерял управление, в результате чего самолет задел правым крылом столб и обрушился на проезжающий грузовик.
«Пострадавший, гражданин Испании, управлял самолетом АС-13 в момент крушения. В результате аварии пострадали четыре человека», — говорится в сообщении CONAF.
Отмечается, что в числе пострадавших — люди, находившиеся на земле.
Ранее, 8 января, сообщалось, что минимум один человек погиб в результате крушения самолета скорой помощи Cessna-421 с медиками в Колумбии. Отмечалось, что самолет должен был доставить в Боготу 11-летнего мальчика для прохождения лечения.