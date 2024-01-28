Песков рассказал, когда на Западе исчезнет русофобия

Русофобия в западных странах будет длиться еще несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ее причину он озвучил 28 января в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий», — отметил официальный представитель Кремля.

Как отметил Песков, причиной данного явления является то, что общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает «заряд русофобии». По его мнению, у таких настроений будет инертность, но со временем они уйдут, уточнила «Газета.Ru».

Накануне Песков рассказал, что страны Евросоюза пытаются отвлечь внимание европейцев от собственных проблем «страшилками про Россию». По его словам, «страшилкой» пользуются в Германии и странах Прибалтики. Он не исключил, что за ними последуют «еще какие-то страны».