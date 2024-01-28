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Песков рассказал, когда на Западе исчезнет русофобия

Песков: русофобия на Западе продлится несколько десятилетий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Русофобия в западных странах будет длиться еще несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ее причину он озвучил 28 января в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий», — отметил официальный представитель Кремля.

Как отметил Песков, причиной данного явления является то, что общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает «заряд русофобии». По его мнению, у таких настроений будет инертность, но со временем они уйдут, уточнила «Газета.Ru».

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Накануне Песков рассказал, что страны Евросоюза пытаются отвлечь внимание европейцев от собственных проблем «страшилками про Россию». По его словам, «страшилкой» пользуются в Германии и странах Прибалтики. Он не исключил, что за ними последуют «еще какие-то страны».

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