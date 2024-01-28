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СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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После обрушения части дома в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о халатности, сообщается 28 января на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сказано в сообщении.

Как уточняет ведомство, в 2020 году многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов, сотрудников администрации, изучают техническую документацию дома.

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Об обрушении стены жилого дома стало известно накануне вечером. На кадрах, опубликованных жителями в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков заявил, что в районе пятиэтажки введут режим чрезвычайной ситуации. Он добавил, что всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек. На момент обрушения там находились 95 граждан, которых эвакуировали.

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