Экоактивисты облили супом «Джоконду» Леонардо да Винчи в Лувре

Экологические активисты облили супом известную картину художника Леонардо да Винчи «Джоконда» в Лувре. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщило агентство France-Press со ссылкой на своего корреспондента.

«В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре», — говорится в материале.

Свои действия вандалы оправдали желанием продвигать «право на здоровое и устойчивое питание», добавила «Газета.Ru».

Как отмечает газета France-Guyane, в музее активизировали кризисное подразделение: помещение, где находится картина, немедленно эвакуировано, проводится уборка.

«Джоконда» уже не в первый раз подвергается «атакам» со стороны экоактивистов. Так, в мае 2022 года один из них переоделся в старушку и бросил в картину кусок торта. Служба безопасности Лувра задержала нападавшего на месте происшествия. Во время задержания мужчина кричал, что его поступок был совершен «ради планеты».