В Лувре мужчина размазал торт о картину «Мона Лиза»

В Париже мужчина в парике и на инвалидной коляске, с которой позже он встал на ноги, размазал торт о картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре. Об этом сообщает испанская газета Marca в воскресенье, 29 мая.

Отмечается, что сама картина покрыта защитным стеклом, поэтому она не пострадала. Охрана вывела нарушителя из музея, а посетители начали снимать происходящее на телефоны.

«Несмотря на удивление тех, кто находился в самом труднодоступном в то время помещении музея, всегда битком набитом туристами, эскалации инцидента не последовало. Как видно на некоторых видеороликах, размещенных в социальных сетях, сотрудники службы безопасности Лувра поспешили вывести нападавшего из здания и очистить стекло», — подчеркивает издание.

23 мая в Государственной Третьяковской галерее рассказали о восстановлении полотна «Иван Грозный и сын его Иван» художника Ильи Репина после повреждения картины вандалом в 2018 году. Произведение вновь вернулось в музей.