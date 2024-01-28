Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды

Правительство примет решение о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025-2027 годах. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток».

«Знаю что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет — заверяю вас», — сказал он, обращаясь к работающим на станции полярникам.

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