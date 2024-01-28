Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

На месте кратера Езеро на Марсе в прошлом находилось озеро. Такой вывод следует из данных, собранных на Красной планете марсоходом Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). О результатах анализа полученных данных сообщило агентство Reuters в субботу, 27 января.

«Результаты георадиолокационных наблюдений, проведенных роботизированным марсоходом, подтверждают предыдущие орбитальные снимки и другие данные, которые позволяют ученым предположить, что некоторые части Марса когда-то были покрыты водой и, возможно, содержали микробную жизнь», — сказано в публикации.

Исследование проводила группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, прочитать его результаты можно в научном журнале Science Advances.

В исследовании анализировались данные, собранные марсоходом еще в 2022 году при помощи радара RIMFAX. Эта технология позволила увидеть подземные слои на глубине до 20 м. Этого оказалось достаточно, чтобы ученые смогли заметить почвенные отложения, свойственные местностям, где ранее были водоемы.

Предположение исследователей заключается в том, что на месте кратера Езеро располагалось озеро, а неподалеку обнаружилась даже дельта марсианской реки.

При этом осадочные породы соседствуют с породами, явно имеющими вулканическое происхождение. Ученые предположили, что местность обладает сложной геологической историей, и в разные периоды существования Марса здесь менялся ландшафт, а вулканы сменялись озерами.

«Мы приземлились на вулканические породы. Настоящая новость заключается в том, что теперь мы въехали в дельту и видим следы этих озерных отложений, что является одной из главных причин, по которым мы приехали в это место. Так что в этом отношении это счастливая история», — рассказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор исследования Дэвид Пейдж.

Ранее, 23 июня, Perseverance сделал снимок скалы, напоминающий по форме пончик. Исследователи предположили, что скала необычной формы и небольшие камни поблизости могли быть упавшим на планету метеоритом.

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе. По словам ученых, место приземления раньше могло быть озером. Там космический аппарат собирает информацию о самых древних слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

Вместе с ровером на Красную планету был доставлен специальный вертолет Ingenuity. С его помощью изучались те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавались трехмерные карты поверхности планеты и решались другие научные задачи. Считается, что подобные дроны могут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом. Однако 25 января NASA сообщило, что миссия марсианского вертолета Ingenuity, который за три года совершил более 70 полетов, завершена из-за повреждения лопастей при посадке: он больше не способен взлететь.