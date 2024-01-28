Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин забросил шайбу «Далласу» в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов
Мир
Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом
Мир
Лидер британской партии заявил об отсутствии вражды между Москвой и Лондоном
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Мир
Мадуро поздравил Россию с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
Мир
В МИД РФ напомнили об открытости к содержательным предложениям по Украине
Мир
Al Mayadeen сообщил об атаках «Хезболлы» на израильские казармы в Ливане
Общество
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Армия
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Мир
Глава ВМС Украины заявил о готовности принять списанные корабли Великобритании
Мир
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Мир
Чиновников минобороны Украины заподозрили в хищении почти $40 млн
Наука и техника
Ученые из КНР выявили связь между движениями рук и симпатиями человека
Спорт
Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба «Порт Вейл»
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков и до –5 градусов 28 января
Сюжет:

Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

0
Фото: Global Look Press/NASA/JPL Caltech
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте кратера Езеро на Марсе в прошлом находилось озеро. Такой вывод следует из данных, собранных на Красной планете марсоходом Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). О результатах анализа полученных данных сообщило агентство Reuters в субботу, 27 января.

«Результаты георадиолокационных наблюдений, проведенных роботизированным марсоходом, подтверждают предыдущие орбитальные снимки и другие данные, которые позволяют ученым предположить, что некоторые части Марса когда-то были покрыты водой и, возможно, содержали микробную жизнь», — сказано в публикации.

Исследование проводила группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло, прочитать его результаты можно в научном журнале Science Advances.

В исследовании анализировались данные, собранные марсоходом еще в 2022 году при помощи радара RIMFAX. Эта технология позволила увидеть подземные слои на глубине до 20 м. Этого оказалось достаточно, чтобы ученые смогли заметить почвенные отложения, свойственные местностям, где ранее были водоемы.

Предположение исследователей заключается в том, что на месте кратера Езеро располагалось озеро, а неподалеку обнаружилась даже дельта марсианской реки.

При этом осадочные породы соседствуют с породами, явно имеющими вулканическое происхождение. Ученые предположили, что местность обладает сложной геологической историей, и в разные периоды существования Марса здесь менялся ландшафт, а вулканы сменялись озерами.

«Мы приземлились на вулканические породы. Настоящая новость заключается в том, что теперь мы въехали в дельту и видим следы этих озерных отложений, что является одной из главных причин, по которым мы приехали в это место. Так что в этом отношении это счастливая история», — рассказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор исследования Дэвид Пейдж.

Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии
Удастся ли американцам доставить грунт с Красной планеты?

Ранее, 23 июня, Perseverance сделал снимок скалы, напоминающий по форме пончик. Исследователи предположили, что скала необычной формы и небольшие камни поблизости могли быть упавшим на планету метеоритом.

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе. По словам ученых, место приземления раньше могло быть озером. Там космический аппарат собирает информацию о самых древних слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

Вместе с ровером на Красную планету был доставлен специальный вертолет Ingenuity. С его помощью изучались те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавались трехмерные карты поверхности планеты и решались другие научные задачи. Считается, что подобные дроны могут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом. Однако 25 января NASA сообщило, что миссия марсианского вертолета Ingenuity, который за три года совершил более 70 полетов, завершена из-за повреждения лопастей при посадке: он больше не способен взлететь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024