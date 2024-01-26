Миссия марсианского вертолета Ingenuity была завершена из-за поломки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг, 25 января, сообщило о завершении миссии марсианского вертолета Ingenuity, который за три года совершил более 70 полетов.

«Семьдесят второй полет стал последним для нашего марсианского коптера Ingenuity», — сообщило агентство на своей странице в Х.

Отмечается, что ранее вертолет получил повреждения лопастей при посадке, поэтому летать он больше не сможет.

Как подчеркнул директор NASA Билл Нельсон, полученный при применении коптера опыт поможет в будущем при исследовании Марса.

Ранее, 21 января, NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity во время 72-го полета. Отмечается, что полет был запланирован как кратковременная проверка систем вертолета после незапланированной посадки в результате предыдущего полета.

Аппарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe в феврале 2021 года. Отмечалось, что с помощью вертолета NASA планируется изучать те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавать трехмерные карты поверхности планеты и решать другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.

19 апреля 2021 года беспилотным вертолетом был совершен первый полет на высоту 3 м, он продолжался всего 39,1 секунды. В декабре 2021 года сообщалось о 18 успешных полетах Ingenuity. Вертолет находился в воздухе 124,3 сек, пролетев 230 м.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, — это первый аппарат, который провел полет на другой планете. Во время пятого полета 7 мая аппарат переместился уже на 129 м и впервые высадился в новом месте.