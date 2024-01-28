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Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба «Порт Вейл»

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Фото: Global Look Press/Gladys Chai von der Laage
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Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл». Об этом в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба команды в X.

Уильямс — уроженец города Сток‑он‑Трент, где базируется «Порт Вейл». Музыкант является давним болельщиком команды.

«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента — это нечто особенное», — сказал в интервью артист.

В постели на сцене: за что раскритиковали док о Робби Уильямсе
Фильм построен на личных архивах артиста за 30 лет

Ранее, 26 января, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе по окончании сезона. Помимо него футбольный клуб покинут тренеры штаба Клоппа. Так, Пеп Лейндерс стремится начать самостоятельную карьеру.

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