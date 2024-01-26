Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона

Главный тренер, немец Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Об этом 26 января сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Клопп объявил о своем решении в специальном обращении к болельщикам команды.

Помимо него футбольный клуб покинут тренеры штаба Клоппа. Так, Пеп Лейндерс стремится начать самостоятельную карьеру.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги после 21 тура АПЛ.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. С тех пор 56-летний специалист выиграл с «красными» семь наград. Так, при Юргене «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Лиги, чемпионате Англии, Кубке Англии, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

Ранее, 2 января, британский футбольный клуб на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура АПЛ со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил нападающий Мохамед Салах.