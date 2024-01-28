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Овечкин забросил шайбу «Далласу» в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов
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Овечкин забросил шайбу «Далласу» в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов

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Фото: TASS/AP/David Zalubowski
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Россиянин Александр Овечкин, нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», 27 января сократил до 63 шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

К рекорду Овечкин приблизился благодаря голу в матче против «Даллас Старз». Шайба российского форварда помогла «Вашингтону» отыграться со счета 2:4, что дало возможность перевести встречу в овертайм, в котором, однако, «Даллас» победил столичную команду со счетом 5:4.

Всего россиянин за свою карьеру забросил 831 шайбу в чемпионатах НХЛ, пишет «Спорт-Экспресс».

Тем временем абсолютным рекордсменом лиги остается канадский игрок Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола по результатам 1487 матчей.

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На прошлой неделе Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент‑Луисом» отдал 683‑й голевой пас за карьеру в НХЛ и догнал тем самым бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка.

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