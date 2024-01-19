Овечкин догнал Парка по количеству результативных передач за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент‑Луисом» отдал 683‑й голевой пас за карьеру в НХЛ и догнал тем самым бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка.
Парк занимал 65‑е место в лиге по этому показателю. В списке лучших ассистентов в истории НХЛ следующими идут нападающий «Монреаля» Анри Ришар (688 передач) и россиянин Сергей Федоров (696). Лидером по числу голевых передач остается канадец Уэйн Гретцки (1963).
Как отмечает «Газета.Ru», Овечкин пропустил три предыдущих матча команды из-за травмы нижней части тела. За время его отсутствия российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу и помог команде одержать волевую победу над «Нью-Йорк Рейджерс» во время игры 13 января.
В текущем сезоне спортсмен провел на льду в общей сложности 40 матчей, отметившись восемью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.
9 января главный тренер команды «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин получил небольшую травму в ходе последнего матча, но скоро вернется к тренировкам.
3 января Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз».