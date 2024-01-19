Реклама
Прямой эфир
Общество
Облачная погода и до -5 градусов ожидаются в Москве 19 января
Мир
СМИ сообщили об уничтожении ЦАХАЛ крупного ракетного производства ХАМАС
Здоровье
Реабилитолог развеял миф о сколиозе
Армия
В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Мир
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января
Спорт
Теннисист Хачанов одержал победу над Махачем в третьем круге Australian Open
Мир
На Украине выразили недовольство ситуацией с производством БПЛА в стране
Общество
Эксперт перечислила варианты избежания автоматического списания средств с карты
Мир
В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России
Армия
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Мир
NYT оценила запугивающий эффект ракетного потенциала Ирана
Армия
Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В США осадили украинского политика за высказывание о Лаврове
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке

Овечкин догнал Парка по количеству результативных передач за карьеру в НХЛ

0
Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент‑Луисом» отдал 683‑й голевой пас за карьеру в НХЛ и догнал тем самым бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка.

Парк занимал 65‑е место в лиге по этому показателю. В списке лучших ассистентов в истории НХЛ следующими идут нападающий «Монреаля» Анри Ришар (688 передач) и россиянин Сергей Федоров (696). Лидером по числу голевых передач остается канадец Уэйн Гретцки (1963).

Как отмечает «Газета.Ru», Овечкин пропустил три предыдущих матча команды из-за травмы нижней части тела. За время его отсутствия российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу и помог команде одержать волевую победу над «Нью-Йорк Рейджерс» во время игры 13 января.

В текущем сезоне спортсмен провел на льду в общей сложности 40 матчей, отметившись восемью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

«НХЛ не будет выгонять россиян — это частная лига»
Легенда мирового хоккея Павел Буре — о принципах американского бизнеса, мотивации наших спортсменов и особых запахах Ванкувера

9 января главный тренер команды «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин получил небольшую травму в ходе последнего матча, но скоро вернется к тренировкам.

3 января Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024