Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны»

Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Об этом в субботу, 27 января, он объявил на пресс-конференции.

Тренер объявил об этом после поражения клуба от «Вильярреала» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Хочу заявить, что с 30 июня я больше не буду главным тренером «Барселоны». Мы обсудили это решение с президентом клуба, с персоналом. Команде нужна смена направления. Футболистам будет спокойнее. Клуб выше меня. Я думаю, это поможет успокоить ситуацию. Я чувствую, что ответственен за это. Была проделана хорошая работа, но мой проект завершится 30 июня этого года», — цитирует его слова «Спорт-Экспресс».

По словам Хави, его отношения с клубом «достигли точки невозврата».

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

Ранее, 19 января, «Реал» проиграл «Атлетико» и вылетел из Кубка Испании. Матч, который состоялся на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, завершился со счетом 4:2 в пользу «Атлетико».