Поправились после ковида: кто стал самым богатым в европейском футболе

Европейский футбол высшего уровня установил новый рекорд по доходам — в минувший сезон 20 самым богатым клубам континента удалось заработать на 14% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ежегодного исследования Deloitte Money League. Сам рейтинг претерпел небольшие изменения, хотя доминирующие позиции английских клубов оказались немного ослаблены. Вместе с тем есть большие сомнения, что такую динамику удастся удержать надолго, учитывая проблемы с ростом доходов от телетрансляций сразу в нескольких странах. Не говоря уж о том, что скрытое субсидирование остается ключевым источником финансирования для множества топ-команд. Подробности — в материале «Известий».

Рекорд с оговоркой

В сезоне-2022/23 европейские футбольные клубы окончательно оправились от удара, который нанесла пандемия. Средний доход богатейшей двадцатки без учета денег, вырученных от трансферов, достиг €527 млн против €463 млн годом ранее. Тем самым был обновлен предыдущий исторический максимум, установленный в последнем доковидном сезоне-2018/19. Однако если считать с поправкой на инфляцию, то доходы всё еще ниже, чем в 2019-м — цены в среднем по экономике за четыре года выросли на 20%. Справедливости ради, расходная часть финансовой деятельности футбольных клубов представляет собой вещь в себе, очень слабо коррелирующую с широкой инфляцией по экономике.

Фото: Global Look Press/Tom Weller

Как бы то ни было, наиболее благотворно снятие последних ковидных ограничений сказалось на доходах от билетов и прочей выручки в дни матчей: для среднестатистического клуба из топ-20 она выросла с €68 млн до €93 млн. В то же время эта часть доходов остается второстепенной. Основной денежный поток клубы по-прежнему генерируют на телевизионных правах (€213 млн), а также на коммерческих доходах и спонсорстве (€222 млн).

Прогресс Италии

Клубы Английской премьер-лиги по-прежнему занимают львиную долю среди наиболее доходных — восемь позиций в топ-20. Впрочем, абсолютное лидерство утеряно: мадридский «Реал» обошел «Манчестер Сити» и возглавил список (€831 млн против €825 млн). «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» также находятся поблизости (по €800 млн валового дохода), тогда как некогда лидировавший в рейтинге «Манчестер Юнайтед», судя по всему, надолго обосновался на непривычной для него пятой позиции (€745 млн).

Здорово улучшили свои позиции три итальянских клуба «Наполи», «Интер» и «Милан», занимающие теперь 19-е, 14-е и 13-е места в списке соответственно. Во многом это было обеспечено крайне успешным сезоном итальянцев в прошлой Лиге чемпионов, где они сумели дойти до самых высоких стадий («Интер» уступил «Ман Сити» в финале, «Милан» попал в полуфинал, неаполитанцы — в одну четвертую). Италия, таким образом, идет на втором месте по представительству клубов в топ-20. Испания и Германия представлены тремя командами каждая, у Франции два клуба.

Бедные и богатые

Команд из-за пределов «большой пятерки» европейских чемпионатов в списке нет. Более того, всего один такой клуб (лиссабонская «Бенфика») присутствует в топ-30, причем в основном также за счет призовых Лиги чемпионов. Можно констатировать, что разрыв между сильнейшими чемпионатами и всеми остальными остается пропастью. Впрочем, так было всегда в XXI веке. Если взять аналогичный рейтинг, скажем, за сезон-2003/04, то изменится не так уж много, кроме появления в нем двух шотландских грандов — «Селтика» и «Рейнджерс», которые сейчас относятся в лучшем случае к финансовому «среднему классу» европейского футбола.

Из других отдельных клубов можно отметить разве что феномен франкфуртского «Айнтрахта», который не относится к самым именитым и популярным командам даже в Бундеслиге, однако за счет умелой продажи бренда и определенных успехов в еврокубках (в частности, победы в Лиге Европы – 2021/22) сумел добыть себе крепкое финансовое положение — 16-ю общую позицию.

Фото: REUTERS/Xavi Lopez / SOPA Images/Sipa USA

Достаточно тревожно по-прежнему выглядит соотношение зарплат и доходов ведущих клубов. Их траты не отстают от роста выручки. Только четыре клуба из двадцатки расходуют на зарплаты игроков и тренеров менее рекомендованного показателя в 50%. В отдельных случаях это соотношение достигает 77% (ПСЖ) и даже 81% («Барселона»). В длительной перспективе такой высокий уровень зарплат может привести к финансовому краху — собственно, «Барса» в последние пару лет оказалась в шаге от него и лишь агрессивная продажа различных коммерческих прав помогла избежать катастрофы.

Рост заканчивается?

В ближайшем будущем англичане, скорее всего, сохранят свое доминирующее положение на европейском футбольном рынке. Новые соглашения о продаже прав на телетрансляции подразумевают рост доходов в этой графе на 4% каждый сезон. Серия А и французская Лига 1 таких успехов добиться не смогли. Итальянцам пришлось пойти на уступки и урезать свои финансовые аппетиты, а французы всё еще не могут прийти к соглашению с телевизионщиками. Соглашение Испании заканчивается только в 2027 году, так что какой-то прорыв тут может быть только у Бундеслиги, которая сейчас ведет переговоры не только о телетрансляциях, но и общей продаже инвесторам части своих коммерческих прав (8%) на сумму около €1 млрд. Впрочем, эти деньги будут распределены между почти 40 командами в Первой и Второй лигах. Кроме того, переговорами недовольны фанаты, которые не хотят излишней коммерциализации самой посещаемой лиги в Европе.

Определенные надежды возлагаются на строительство новых стадионов, которое одновременно ведут сразу несколько крупных команд. Практика показывает, что новый стадион в собственности, даже небольшой, сразу же дает значительную прибавку к доходам. Так было в свое время у «Арсенала», «Ювентуса» и многих других клубов.

Фото: Global Look Press/MAGO/Malcolm Bryce

За исключением упомянутых итальянских клубов, уровень выступлений тех или иных команд относительно слабо влияет на их финансовые показатели. В числе лидеров остаются начисто провалившие прошлый сезон в плане спортивных результатов «Барселона», «Ливерпуль» и ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» остается вторым клубом Англии и пятым в Европе по доходам, несмотря на то что он уже 11 лет не выигрывал АПЛ и 13 лет не выходил даже в полуфинал ЛЧ.