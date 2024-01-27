Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС для обороны

Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует 27 января из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, акватория предоставляется в пользование Вооруженных сил (ВС) РФ на 20 лет.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной им части акватории. Также эту часть акватории нельзя будет использовать юридическим и физическим лицами, это касается и рыбной ловли.

Войсковая часть 6942 находится в крымском городе Керчь.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В пояснительной записке к проекту денонсации этого договора указывалось, что после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только России.

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, уточняется в документе. Таким образом, обе стороны денонсировали этот договор. Верховная рада Украины расторгла его в феврале 2023 года.