Машков рассказал о невероятной силе духа жителей Ленинграда во время блокады

Русские люди в годы блокады Ленинграда показали невероятную силу духа, заявил 27 января народный артист России Владимир Машков в преддверии выступления на концерте-реквиеме к 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады.

«Каждый год в этот день мы собираемся, встречаемся вместе, вспоминаем эти героические и трагические 872 дня, почти 900 дней, когда люди, наши русские люди, показали невероятную силу духа», — сказал артист.

Он отметил, что тысячи людей собрались на это мероприятие, чтобы почтить память павших.

«Конечно, это великий день, и, конечно, очень здорово, что здесь собрались тысячи наших сограждан еще раз вспомнить, почтить память ушедших и отдать дань благодарности всем, кто выстоял», — указал Машков.

В этот же день президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он подчеркнул, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Также на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. Он добавил, что судьба осажденного города, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.