Реклама
Прямой эфир
Мир
В школах Вильнюса с сентября исключат изучение русского в качестве второго языка
Экономика
Шульгинов допустил сохранение добычи нефти в РФ в 2024 году на уровне 2023-го
Мир
Евродепутат обвинил ЕС в нежелании признавать коррупцию на Украине
Общество
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о погибших от рук фашистов жителях СССР
Общество
Активист из Тюмени подал в суд на Mutabor из-за «голой» вечеринки
Мир
Премьер Словакии анонсировал шаги по упорядочиванию отношений с РФ
Мир
В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда
Происшествия
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке
Политика
Представительство РФ при ЕС указало на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о холокосте
Общество
Погибший 18-летний боец ММА имел все документы для допуска к соревнованиям
Экономика
Новак заявил о готовности РФ поставлять газ в ЕС и обсуждать условия доставки
Общество
Умерла актриса Вера Молчанова
Экономика
Накопленный эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ составил 30 трлн рублей
Политика
Правительство одобрило изменения в легализации российских и иностранных документов
Мир
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Сюжет:

Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин объявил 27 января минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда.

«Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. <...> Объявляется минута молчания», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны.

«От голода и болезней в городе погибло свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях», — сказал президент на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По его словам, блокада Ленинграда — это лишь часть бесчинств нацистов и их соучастников. Он назвал осаду города геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой.

Российский лидер указал, что нацисты действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали ленинградцев на голодную смерть и запредельные лишения.

«Ощущение пронизывающего холода я чувствую и сейчас»
Как жили дети в Ленинграде во время блокады

В этот же день Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) — назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он подчеркнул, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР, будут вестись расследования.

Президент РФ вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. Авторами мемориального комплекса стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024