Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин объявил 27 января минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда.

«Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. <...> Объявляется минута молчания», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны.

«От голода и болезней в городе погибло свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях», — сказал президент на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По его словам, блокада Ленинграда — это лишь часть бесчинств нацистов и их соучастников. Он назвал осаду города геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой.

Российский лидер указал, что нацисты действовали люто и цинично, осознанно и планово обрекали ленинградцев на голодную смерть и запредельные лишения.

В этот же день Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) — назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он подчеркнул, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР, будут вестись расследования.

Президент РФ вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. Авторами мемориального комплекса стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.