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В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: Германия принимает историческую ответственность за блокаду Ленинграда
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Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
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Германия принимает историческую ответственность за преступления немецкой армии, совершенные во время блокады Ленинграда. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе МИД ФРГ.

«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде немецким вермахтом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что еще в 2019 году федеральное правительство ФРГ приняло «гуманитарный жест» в отношении всех людей, переживших блокаду. В знак примирения Германия поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многочисленные жертвы блокады, добавляет «Газета.Ru».

«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»
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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования.

Также в этот день Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

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