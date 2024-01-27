Один человек погиб в ДТП с уборочной техникой в Сочи
Легковой автомобиль столкнулся с уборочной техникой на территории Сочи. Водитель иномарки погиб.
Авария произошла на дублере Курортного проспекта в ночь на 27 января. По данным ИА KrasnodarMedia, водитель автомобиля BMW не справился с управлением при движении на высокой скорости и допустил столкновение с уборочной машиной. От полученных травм автомобилист скончался до прибытия скорой помощи.
В Тверской области 26 января автомобиль Toyota выехал в кювет. Проезжавший мимо водитель Mazda остановился для оказания помощи. В этот момент водитель автомобиля Kia, не выбрав безопасную скорость, сбил людей на обочине. Травмы получили пять человек.