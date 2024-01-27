Пять человек пострадали в ДТП в Тверской области
Пять человек получили травмы в инциденте с тремя автомобилями в Тверской области. По факту ДТП проводится проверка.
Авария произошла на территории Конаковского округа. По данным «Тверских ведомостей», водитель автомобиля Toyota допустил съезд в кювет. Около места происшествия остановилась Mazda, водитель и пассажир решили оказать помощь. В этот момент водитель автомобиля Kia, не выбрав безопасную скорость движения, сбил людей на обочине. После этого Kia врезалась в стоящую Mazda.
В числе пострадавших — двое детей, мальчики восьми и десяти лет.
В Белгородской области 26 января маршрутка съехала в кювет на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Один человек погиб, шестеро пострадали.