Один человек погиб после падения маршрутки в кювет в Белгородской области

Маршрутка съехала в кювет в Белгородской области, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом 26 января сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП произошло в 06:10 на 87-м км автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он скончался на месте от полученных травм.

Еще шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. Всего в транспортном средстве находились 11 человек.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 января, в Марьяновском районе Омской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и большегрузного автомобиля. В результате один из пассажиров маршрутки погиб на месте, еще пятеро госпитализированы. Водитель микроавтобуса скончался в больнице.