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Новак заявил о готовности РФ поставлять газ в ЕС и обсуждать условия доставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия его доставки, заявил 27 января заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Думаю, мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, по которому заканчивается контракт в 2024 году (транзит через Украину. — Ред.), — отметил он на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия».

Однако со стороны Евросоюза (ЕС) он пока не видит желания говорить.

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Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января заявил, что транзит российского газа через территорию Украины может прекратиться на фоне конфликта. Он обратил внимание на то, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.

До этого, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По его словам, Киев не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условиям соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходилось на 2020 год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.

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