Новак заявил о готовности РФ поставлять газ в ЕС и обсуждать условия доставки

РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия его доставки, заявил 27 января заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Думаю, мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, по которому заканчивается контракт в 2024 году (транзит через Украину. — Ред.), — отметил он на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия».

Однако со стороны Евросоюза (ЕС) он пока не видит желания говорить.

Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января заявил, что транзит российского газа через территорию Украины может прекратиться на фоне конфликта. Он обратил внимание на то, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.

До этого, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По его словам, Киев не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условиям соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходилось на 2020 год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.