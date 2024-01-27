Решетников заявил о подключении банков Мьянмы к российскому аналогу SWIFT

Банки Мьянмы подключились к российскому аналогу SWIFT, заявил 27 января министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что появилась возможность прямых расчетов.

Ранее, 16 января, первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран. По данным регулятора, к СПФС подключены 557 банков и компаний. Из них 159 не являются резидентами России.

До этого, 5 декабря 2023 года, партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил, что СПФС Центробанка не зависит от международной конъюнктуры и позволяет банковским организациям проводить все финансовые операции на территории России без ограничений. Идея создания такой системы возникла еще в 2014 году на фоне первой волны санкций и отключения части российских банков от SWIFT, напомнил он.

В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT. По его словам, Россия пытается внедрить СПФС, при этом у других государств также есть свои системы.

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