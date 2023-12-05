Эксперт рассказал о перспективах российского аналога SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка (ЦБ) РФ не зависит от международной конъюнктуры и позволяет банковским организациям проводить все финансовые операции на территории России без каких-либо ограничений. Об этом рассказал «Известиям» 5 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов, отмечая особенности такого российского аналога международной системы SWIFT.

«СПФС представляет собой российскую межбанковскую систему передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующую на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России. Ее основное предназначение состоит в том, чтобы отправлять, верифицировать сообщения о переводе средств, а также определять контрагентов, совершающих перевод», — сказал он.

Эксперт напомнил, что идея создания такой системы возникла еще в 2014 году на фоне первой волны санкций и отключения части российских банков от SWIFT.

«Система СПФС имеет целый ряд преимуществ, в частности, в ней предусмотрена возможность самостоятельно отправлять и принимать финансовые сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 или собственных форматах с вложениями до 5 Mб без услуг иностранных провайдеров и банков-посредников. Это довольно удобно, поскольку банкам не требуется перенастраивать свои внутренние автоматические системы под какой-то новый формат, а лишь перенаправить данные в другой шлюз», — сказал Шатов.

Кроме того, прямое взаимодействие между юридическими лицами в части выставления счетов, направления документов на согласование и подписание, внутрикорпоративный документооборот также происходит без участия иностранных сервисных компаний, добавил он.

«Существенным плюсом является также исключение перенастройки автоматизированных систем юридического лица при смене обслуживающего банка, поскольку формат, в котором отправляются сообщения через СПФС обязателен для приема всеми участниками системы», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание на заявление ЦБ о том, что использование СПФС снижает риск отказа в обслуживании со стороны банка, использующего иностранную IT-инфраструктуру.

«При этом ключевым преимуществом СПФС перед SWIFT для ее участников является стоимость: отправка одного сообщения через СПФС оценивается в диапазоне от 80 копеек до 1 рубля, тогда как через систему SWIFT за аналогичную услугу придется заплатить порядка 2,7–4,5 рубля, правда SWIFT предоставляет скидки до 40% за большой объем трансакций», — рассказал Шатов.

При этом он объяснил, что СПФС использует принципиально иную технологию: если в SWIFT используется топология «звезда», то в отечественной системе было принято решение к переходу на иерархическую топологию «дерево».

«Несмотря на значительные достоинства СПФС, пока что полноценной заменой SWIFT национальную систему назвать всё еще сложно. Но в целом перспективы развития системы сегодня видятся оптимистичными», — заключил эксперт.

Накануне первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова представила в Госдуме презентацию, из которой следует, что система передачи финансовых сообщений Центробанка насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. Число пользователей системы в целом достигло 550 участников.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 сентября сообщил, что в 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT. Он отметил, что РФ пытается внедрить свою систему передачи финансовых сообщений — СПФС, при этом у других государств есть свои системы.