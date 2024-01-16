К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России в настоящее время насчитывает 557 участников из 20 стран. Это следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, которая 16 января была представлена в рамках Дня финансов на выставке-форуме «Россия».

По данным регулятора, к СПФС подключены 557 банков и компаний. Из них 159 не являются резидентами России.

Чистюхин также отметил, что в связи с заблаговременной работой над внутренней платежной инфраструктурой российские граждане, банки и бизнес фактически не увидели особых изменений даже в условиях санкционного давления.

Ранее, 5 декабря 2023 года, партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил в разговоре с «Известиями», что СПФС Центробанка не зависит от международной конъюнктуры и позволяет банковским организациям проводить все финансовые операции на территории России без каких-либо ограничений. Эксперт напомнил, что идея создания такой системы возникла еще в 2014 году на фоне первой волны санкций и отключения части российских банков от SWIFT.

До этого, в конце сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT. Тогда он отметил, что Россия пытается внедрить СПФС, при этом у других государств также есть свои системы.