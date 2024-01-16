Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Польские перевозчики временно разблокируют КПП на границе с Украиной
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Экономика
Экономист оценил перспективы поставок российской нефти в Турцию
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Экономика
ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Общество
В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах
Мир
Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву
Авто
Назван самый распространенный автомобиль в России

К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран

Центробанк: к СПФС уже присоединились 557 участников из 20 стран
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России в настоящее время насчитывает 557 участников из 20 стран. Это следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, которая 16 января была представлена в рамках Дня финансов на выставке-форуме «Россия».

По данным регулятора, к СПФС подключены 557 банков и компаний. Из них 159 не являются резидентами России.

Чистюхин также отметил, что в связи с заблаговременной работой над внутренней платежной инфраструктурой российские граждане, банки и бизнес фактически не увидели особых изменений даже в условиях санкционного давления.

Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Каковы перспективы у одной из немногих оставшихся на рынке альтернатив SWIFT

Ранее, 5 декабря 2023 года, партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил в разговоре с «Известиями», что СПФС Центробанка не зависит от международной конъюнктуры и позволяет банковским организациям проводить все финансовые операции на территории России без каких-либо ограничений. Эксперт напомнил, что идея создания такой системы возникла еще в 2014 году на фоне первой волны санкций и отключения части российских банков от SWIFT.

До этого, в конце сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT. Тогда он отметил, что Россия пытается внедрить СПФС, при этом у других государств также есть свои системы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024