Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области

Восемнадцатилетний спортсмен получил травму во время спарринга на чемпионате по ММА в Кировской области. В результате он скончался в машине скорой помощи, сообщил 27 января источник «Известий».

Состязания проходили в КОГАУ ДО «Спортивная школ олимпийского резерва «Юность» накануне, 26 января. Во время спарринга молодой человек 2005 года рождения получил травму, характер которой источник не уточняет. Во время госпитализации юноша скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

В декабре 2023 года во время соревнований по боксу в Первоуральске Свердловской области умер 14-летний школьник. Подростку стало плохо. Уточнялось, что на месте находился медработник, который незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. После этого на место прибыла скорая помощь, подростка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту смерти подростка.