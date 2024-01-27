Запуск космического корабля Cygnus к МКС перенесли на 30 января

Космический корабль Cygnus направится к Международной космической станции (МКС) 30 января, а не 29 января, как было запланировано ранее. Об этом сказано на странице Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети X (ранее Twitter) в пятницу, 26 января.

«Запуск состоится не раньше вторника, 30 января, в 12:07. Восточноевропейское время (17:07 UTC) (В 20:07 мск. — Ред.)», — сказано в сообщении.

Корабль принадлежит компании Northrop Grumman, запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Старт произойдет на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. На МКС корабль прибудет предварительно 1 февраля.

Ранее, 24 января, NASA сообщало, что запуск грузового космического корабля Cygnus к МКС запланирован на 29 января в 12:29 (20:29 мск). Упоминалось, что стыковку планируется осуществить с помощью руки-манипулятора. Корабль доставит 3,7 тыс. кг полезного груза и пробудет в составе МКС до мая.