Грузовой корабль Cygnus будет запущен к МКС 29 января

Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) запланирован на 29 января. Об этом 24 января сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA, Northrop Grumman и SpaceX планируют следующий запуск для отправки на МКС материалов для проведения научных исследований, продовольствия и оборудования 29 января в 12:29 (20:29 мск)», — говорится в сообщении.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка намечена на 31 января, планируется осуществить ее с помощью руки-манипулятора. Корабль доставит 3700 кг полезного груза и пробудет в составе МКС до мая.

Ранее, 20 января, пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек состыковался с МКС. Он доставил космических туристов, которые проведут на станции две недели.