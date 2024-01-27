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Расправив крылья: состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел»

Лучшие работы отметили в первом павильоне «Мосфильма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Всего было представлено восемь основных номинаций и три специальные. О том, как прошла церемония награждения, — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Нынешняя премия в области кинематографии «Золотой орел» стала уже 22-й по счету
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Анна Снаткина и ее супруг телеведущий Виктор Васильев перед началом церемонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Юлия Пересильд с дочерью Анной на ковровой дорожке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Заслуженная артистка России Анна Михалкова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российский актер театра и кино Александр Олешко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер Никита Михалков вместе с супругой Татьяной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Художественный руководитель Московского Губернского театра актер Сергей Безруков получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в телесериале «Бизон: Дело манекенщицы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Февралев победил в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» за фильм «Хитровка. Знак четырех»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Генеральный директор Algous Studio Алексей Гусев забрал награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты» за фильм «Снегирь»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Урсуляк получил статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» за фильм «Праведник»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Продюсеры, сценаристы сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина получили награды в номинации «Лучший проект онлайн-платформы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актеры Иван Янковский и Александр Яценко получили награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» — «Фишер»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Режиссер и продюсер Сергей Сельянов забрал награду в номинации «Лучший фильм» за кинокартину «Снегирь»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Юлия Пересильд была удостоена специальной награды «Первой актрисе-космонавту» за главную роль в фильме «Вызов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Картина «Праведник» боролась за главный приз с такими произведениями, как «1993», «Вызов», «По щучьему велению» и «Снегирь», но в итоге уступила лидерство последнему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Режиссер Федор Кравчук, получивший награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» за картину «Шоссе Энтузиастов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Картина «Праведник» была представлена в шести номинациях, но одержала победу только в двух
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Под конец мероприятия все победители поднялись на сцену, чтобы еще раз торжественно продемонстрировать свои награды
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