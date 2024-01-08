Крупный план: кому достался «Золотой глобус»

В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер». Картина также победила в категориях «Лучший актер в драматическом фильме», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль второго плана». Кто еще стал обладателем «Золотого глобуса» и чем запомнилась церемония — в галерее «Известий».