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Крупный план: кому достался «Золотой глобус»

Победители и самые яркие моменты церемонии
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Фото: Getty Images/Golden Globes 2024/John Salangsang
В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер». Картина также победила в категориях «Лучший актер в драматическом фильме», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль второго плана». Кто еще стал обладателем «Золотого глобуса» и чем запомнилась церемония — в галерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Mike Blake
«Золотой глобус» традиционно считается репетицией «Оскара» и собирает кинозвезд, чтобы отметить достижения в мире кино и сериалов за минувший год
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Аманда Сайфред позирует на красной дорожке в платье от итальянского модельера Джорджио Армани
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения наград кинопремии «Золотой глобус»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актер и музыкант Джаред Лето в наряде от Givenchy
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Джулианна Мур позирует в платье от Bottega Veneta
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Хелен Миррен — лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа королевы Елизаветы II
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Певица Дуа Липа в платье-макси Schiaparelli
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актер Джастин Хартли со своей супругой Софией Пернас
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Американская актриса и модель Хантер Шафер
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Розамунд Пайк в Dior Haute Couture
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Селена Гомес пришла на премию в ярком платье от Armani Prive
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Натали Портман — номинант на лучшую женскую роль в комедийном фильме «Май декабрь»
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Фото: Getty Images/Golden Globes 2024/Michael Buckner
Киллиану Мерфи вручили «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в «Оппенгеймере»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Давайн Джой Рэндольф стала обладательницей награды за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Оставленные»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Режиссер Кристофер Нолан и продюсер Эмма Томас позируют с наградами за лучшую режиссуру и лучший фильм «Оппенгеймер»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Американский актер Роберт Дауни – младший был удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Оппенгеймер»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Лучшим комедийным сериалом признан «Медведь». «Золотой глобус» в номинации «Лучшие актер и актриса в комедийном сериале» получили Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири
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Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Режиссер фильма «Анатомия падения» Жюстин Трие позирует с наградами за лучший сценарий и лучший международный фильм
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