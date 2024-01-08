Крупный план: кому достался «Золотой глобус»

В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер». Картина также победила в категориях «Лучший актер в драматическом фильме», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль второго плана». Кто еще стал обладателем «Золотого глобуса» и чем запомнилась церемония — в галерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Mike Blake
«Золотой глобус» традиционно считается репетицией «Оскара» и собирает кинозвезд, чтобы отметить достижения в мире кино и сериалов за минувший год
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Аманда Сайфред позирует на красной дорожке в платье от итальянского модельера Джорджио Армани
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения наград кинопремии «Золотой глобус»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актер и музыкант Джаред Лето в наряде от Givenchy
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Джулианна Мур позирует в платье от Bottega Veneta
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Хелен Миррен — лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа королевы Елизаветы II
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Певица Дуа Липа в платье-макси Schiaparelli
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актер Джастин Хартли со своей супругой Софией Пернас
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Американская актриса и модель Хантер Шафер
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Розамунд Пайк в Dior Haute Couture
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Селена Гомес пришла на премию в ярком платье от Armani Prive
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Актриса Натали Портман — номинант на лучшую женскую роль в комедийном фильме «Май декабрь»
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