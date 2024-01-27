Фильм «Снегирь» получил главный приз кинопремии «Золотой орел»

Кинопремию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший игровой фильм» в пятницу, 26 января, получил фильм «Снегирь», срежиссированный Борисом Хлебниковым.

«Тронут и горд, как участник этого проекта, вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо, вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, большого национального художника», — сообщил на мероприятии продюсер Сергей Сельянов.

Фильм рассказывает об экипаже команды рыболовного судна «Снегирь». Он снят по мотивам романа «Три минуты молчания», написанного Георгием Владимовым.

В кинокартине сыграл Евгений Сытый, который погиб в 2022 году. «Снегирь» — один из последних фильмов, где актер успел принять участие.

Всего за звание лучшего игрового фильма боролись пять картин: сказка «По щучьему велению», «Праведник», драма «1993», «Вызов» и непосредственно «Снегирь».

Тогда же актеру, сценаристу, художественному руководителю Московского Губернского театра Сергею Безрукову вручили почетного «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении. Награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» также получили артисты Иван Янковский и Александр Яценко за роли в «Фишере».