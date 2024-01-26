Безрукова наградили на премии «Золотой орел»
Актеру, сценаристу, художественному руководителю Московского Губернского театра Сергею Безрукову вручили почетного «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении. Об этом 26 января сообщает корреспондент «Известий».
Актера отметили за работу в сериале «Бизон. Дело манекенщицы», в котором тот сыграл майора Бессонова. Безруков при этом пошутил, что «лет через двадцать» получит статуэтку уже за роль генерала.
Награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» также получили артисты Иван Янковский и Александр Яценко за роли в «Фишере».
Ранее, в декабре 2023 года, Янковский стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Он получил статуэтку в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за сериал «Фишер».