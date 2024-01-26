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Безрукова наградили на премии «Золотой орел»

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Актеру, сценаристу, художественному руководителю Московского Губернского театра Сергею Безрукову вручили почетного «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении. Об этом 26 января сообщает корреспондент «Известий».

Актера отметили за работу в сериале «Бизон. Дело манекенщицы», в котором тот сыграл майора Бессонова. Безруков при этом пошутил, что «лет через двадцать» получит статуэтку уже за роль генерала.

Награды в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» также получили артисты Иван Янковский и Александр Яценко за роли в «Фишере».

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Ранее, в декабре 2023 года, Янковский стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Он получил статуэтку в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за сериал «Фишер».

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