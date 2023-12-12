Иван Янковский получил награду за сериал «Фишер»

Актер Иван Янковский стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Он получил статуэтку в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за сериал «Фишер». Со сцены он поблагодарил создателей проекта и зрителей, которые голосовали за него.

«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя. Если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было. Я хочу поблагодарить зрителей, которые голосовали за картину «Фишер» и за меня. Некоторые зрители остаются после спектаклей, ждут, дарят замечательные подарки. Для нас это всегда очень тепло и важно», — сказал Иван Янковский, получая награду.

Церемония прошла 11 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова. Всего было вручено 17 наград в разных номинациях, победителей в которых выбирали поклонники путем онлайн-голосования. Так, например, лучшими спектаклями театрального сезона 2022/23 стали «Зойкина квартира» Евгения Писарева в Театре им. Пушкина («Лучший спектакль. Большая форма»), «Генерал и его семья» Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова («Лучший спектакль. Малая форма»), «Свадьба Кречинского» Алексея Франдетти в Малом театре («Лучший музыкальный спектакль»), «Остров сокровищ» Александра Коручекова в РАМТе («Лучший спектакль для детей и юношества»).

В актерских номинациях статуэтки получили Евгения Добровольская («Лучшая женская роль» — Татьяна, «Космос», МХТ им. Чехова), Игорь Костолевский («Лучшая мужская роль» — Габито, «Любовь по Маркесу», Театр им. Маяковского), Юлия Пересильд («Лучшая роль театральной актрисы в кино» — Женя Беляева, фильм «Вызов») и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 12 декабря, в 10:00

Поймать звезду: кто получил главную театральную премию зрительских симпатий