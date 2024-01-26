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В Югре три вагона поезда были повреждены в результате ЧП с грузовиком

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Фото: ТАСС/Александр Манзюк
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Три вагона пассажирского поезда получили повреждения в Югре после выезда грузовика на переезд. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. В связи с происшествием получили повреждения три вагона поезда», — говорится в заявлении СвЖД.

Пассажиров пересадили в других вагоны. На движение других поездов ДТП не повлияло.

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4 января пресс-служба Южно-Уральской железной дороги и пассажиры поезда № 122 Адлер — Нижневартовск сообщили об остановке состава почти на девять часов в поле в Челябинской области из-за технического сбоя. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям», что, несмотря на остановку и отключение света, в поезде работало отопление, люди не мерзли. Позже проезд ряда пассажирских поездов на перегоне Южно-Уральской железной дороги был возобновлен после длительной пробки.

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