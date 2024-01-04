Движение поездов на Урале восстановили после задержки шести составов

Проезд ряда пассажирских поездов на перегоне Южно-Уральской железной дороги возобновлен после длительной пробки. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что всего на перегоне Кунашак – Муслюмово задержались шесть поездов, насчитывавших в общем 2827 пассажиров. Причиной пробки стала неисправность буксового узла колесной пары вагона грузового поезда.

«Движение пассажирских поездов восстановлено в 17 часов 43 минуты местного времени», — указала транспортная прокуратура, добавив, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ведомство также запустило работу мобильной приемной, пассажирам предоставили питание.

Ранее в этот день пресс-службы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и пассажиры поезда № 122 Адлер – Нижневартовск сообщили об остановке состава почти на девять часов в поле в Челябинской области из-за технического сбоя. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям» что, несмотря на остановку и отключение света, в поезде работало отопление, люди не мерзли.

Также 4 января сообщалось, что поезд типа «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва прибыл в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам. По словам пассажирки задержавшегося поезда, при остановке поезда выключался свет, пассажиры мерзли.