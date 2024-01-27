Эксперт дала пять советов стремящимся увеличить доход россиянам

Финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «Управление финансами» Инна Филатова рассказала «Известиям», что нужно делать, чтобы увеличить доход.

«Совет [первый —] определите точку, где вы сейчас находитесь и где планируете находиться по уровню дохода через полгода и год. Невозможно улучшить свое финансовое положение, не зная точку, в которой вы находитесь на данный момент. Нужно оценить текущую ситуацию: откуда вам поступают деньги», — отметила она.

При этом следует учитывать не только зарплату, но и дополнительные денежные поступления: налоговые вычеты, доход с подработок, подарочные деньги, премии и так далее. Как объяснила финансовый консультант, знать эти цифры нужно для того, чтобы понимать, увеличивается ли доход год от года и из каких статей он состоит.

Филатова также посоветовала разделить все доходы на активные и пассивные.

«Составляйте план по каждому виду доходов отдельно. Прежде чем думать, как увеличить доход, нужно как раз полученные значения по статьям распределить на активные и пассивные», — сказала она.

Как объяснила эксперт, активные доходы — это поступления, для получения которых требуется постоянное вложение сил, навыков и времени. К ним относятся зарплата при работе по найму, доходы от предпринимательской деятельности при активном участии в деятельности, доходы от самозанятости, гонорары и премии за активный труд, подработки.

Пассивные доходы — деньги, которые поступают в бюджет без активного участия, рассказала консультант. По ее словам, как правило, пассивный доход требует вложения денег, полученных из источников активного дохода. Например, это могут быть денежные средства от сдачи недвижимости в аренду, пенсия, наследство, пособия, выплаты, подарки, доход от ценных бумаг, кешбэки, доходы от инвестиции в краудлендинг, криптовалюту и другие инструменты.

«В идеальном варианте нужно стремиться к увеличению дохода как минимум на рост уровня инфляции, но лучше больше. Особое внимание уделять доле, которую составляет пассивный доход в общем бюджете», — уточнила эксперт.

По ее мнению, высокая доля активных доходов должна быть характерна для молодого возраста.

«Молодые работают, пока полны сил, строят карьеру и только формируют почву для будущих пассивных поступлений. Однако, чем человек старше, тем меньше у него ресурсов для активной работы. В старости обычно живут на то, что поступает от источников пассивного дохода. Вывод: лучший способ подготовиться к комфортной пенсии — максимизировать количество пассивных источников дохода и стабилизировать их», — подчеркнула Филатова.

Финансовый консультант рекомендовала составить план по каждому из уже существующих доходов и подумать, как их можно увеличить. Говоря о способах поднятия уровня зарплаты в найме, она отметила, что можно спросить руководителя об увеличении выплаты, воспользоваться возможностями, которые существуют на фирме, рассмотреть удаленную работу, непрерывно повышать квалификацию.

Кроме того, следует составить план по новым источникам дохода, которые можно поделить на то, что сделать легко, и то, что может отнять много сил и оказаться сложным во время реализации. Например, можно записать 15 новых источников дохода, выбрать три-четыре, на которых можно сакцентировать всё свое внимание на ближайшие полгода-год.

Эксперт посоветовала быть готовым к тому, что быстро и резко увеличить доход не получится и нужно будет потрудиться.

«Составленный план еще не готовый результат, нужно будет расписать последовательность шагов, чтобы доход начал расти. <…> Главное не ставить себе сразу запрос «увеличить доход в два или в три [раза]», как часто предлагают разного рода эксперты, а можно, к примеру, на 10–15% через три месяца. Так будет комфортнее, ведь эта задача сразу кажется реалистичнее. Нужно будет готовым идти на компромиссы. Амбициозные цели начнут достигаться, если сначала вы научитесь достигать реалистичных», — подчеркнула она.

Филатова рекомендовала тщательнее всё рассчитывать, чтобы предполагаемый дополнительный доход не оказался дополнительным расходом. По ее словам, это возможно, например, в случае вложения средств в непродуманные инвестиции или из-за неудачной сдачи квартиры в аренду.

[Пятый совет] — будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. Не бывает миллионных доходов, когда ничего не в это не вложил. Быстрое богатство — хрупкое богатство, поэтому игроки в лотерею так быстро всё тратят. Обещания чудесного обогащения — это повод заподозрить, не обманывают ли вас и не пытаются ли на вас серьезно обогатиться», — обратила внимание финансовый консультант.

Она добавила, что в случае обнаружения мошенника об этом следует обязательно сообщить: написать на сайтах, где рассказывают про подобные истории, попросить заблокировать телефон или сайт, оповестить компетентные органы.

«И в гонке за увеличением дохода не забывайте о пределах своих возможностей. Три работы, круглосуточный график без возможности отдохнуть, пообщаться с близкими, просто уделить время себе и организму может обойтись дорого и привести к полному выгоранию», — заключила Филатова.

Ранее, 30 ноября экономист, инвестор Владимир Григорьев рассказал, что для того, чтобы сохранить и приумножить свои накопления, следует пользоваться несколькими финансовыми инструментами, а не акцентировать всё свое внимание только на одном. Так, имея вклад в банке, нужно подумать о новых возможностях.